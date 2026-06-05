Pojavile se fotografije novog dresa Hrvatske, jedan detalj izdvaja ga od svih dosadašnjih

Nakon dugogodišnje suradnje s Nikeom, hrvatska nogometna reprezentacija od kolovoza 2026. prelazi pod okrilje Adidasa.
Uoči početka novog partnerstva, Footy Headlines objavio je kako bi trebao izgledati prvi gostujući dres Vatrenih.
Nova gostujuća garnitura za sezonu 2026./27. bit će u plavoj boji, uz crvene detalje i prepoznatljivi Adidasov Trefoil logo. Posebnost dresa je uzorak inspiriran hrvatskom čipkom koji se proteže cijelom površinom te odaje počast domaćoj kulturnoj baštini.
Adidas je u istom stilu pripremio i dres za zagrijavanje, koji koristi identičnu kombinaciju boja, ali s drukčijim rasporedom detalja.
Prema dostupnim informacijama, novi gostujući dres trebao bi biti službeno predstavljen u kolovozu ili rujnu 2026., nakon isteka ugovora s Nikeom 31. srpnja. Domaći dres zadržat će tradicionalni crveno-bijeli karirani dizajn po kojem je Hrvatska prepoznatljiva diljem svijeta.
Novi dresovi u prodaji bi se trebali pojaviti odmah nakon službenog predstavljanja, čime će započeti novo poglavlje suradnje HNS-a i njemačkog sportskog giganta.
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