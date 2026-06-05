Ništa od povratka u Dinamo ili Hajduk, kapetan Gorice odlazi u Poljsku!

Prema informacijama Germanijaka, 24-godišnji veznjak nadomak je potpisa za Wislu Płock, a ako ne dođe do iznenadnog preokreta, s poljskim prvoligašem potpisat će četverogodišnji ugovor.

Time bi Pršir zaključio značajno poglavlje svoje karijere u HNL-u, u kojem je upisao gotovo 200 nastupa. U dresu Gorice proveo je šest sezona nakon što je u srpnju 2020. stigao iz Hajduka. Prije toga bio je član Dinama, u koji je došao iz omladinskog pogona Zagreba, a potom je iz Dinama preselio u Hajduk.

Povezivalo ga se s Dinamom, Hajdukom i Rijekom

Pršir se posljednjih tjedana često spominjao u kontekstu povratka u Dinamo te mogućih transfera u Hajduk ili Rijeku. Razlog je bila njegova specifična ugovorna situacija jer mu aktualni ugovor s Goricom vrijedi do posljednjeg dana kolovoza.

Ipak, njegova želja bila je odlazak u inozemstvo, a izbor je, prema svemu sudeći, pao na Wislu Płock, klub iz središnje Poljske koji je prošlu sezonu završio na osmom mjestu Ekstraklase.

Prema dostupnim informacijama, Gorica bi za prijevremeni raskid ugovora trebala dobiti oko 200 tisuća eura odštete.

U novom klubu Pršira će dočekati poznato lice. Riječ je o Deniju Juriću, bivšem napadaču Dinama koji je svojedobno igrao na posudbi u Gorici. Njih dvojica već su dijelila svlačionicu Gorice, a sada bi ponovno trebali zaigrati zajedno, ovoga puta u dresu Wisle Płock.