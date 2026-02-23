Prvi put organizira se MMA spektakl u Vukovaru

Grad Vukovar je u ponedjeljak i službeno najavio kako je 14. ožujka u Vukovaru po prvi put biti održan veliki MMA spektakl. Prema navodima iz vukovarske gradske uprave riječ je o sportskom događaju koji se održava pod okriljem organizacije BFN, a tijekom večeri nastupit će natjecatelji iz više država.

Na programu je čak 18 profesionalnih borbi , a u oktagonu će rukavice ukrstiti borci iz šest zemalja, što ovom događaju daje snažan međunarodni karakter. Organizatori najavljuju večer borbi na visokoj razini, uz produkciju i atmosferu dostojnu velikih europskih arena.

Posebnu pažnju privlače dvije borbe za šampionski pojas, koje bi mogle obilježiti ovu sportsku večer.

U kategoriji do 84 kilograma najavljen je okršaj Zorana Đođe i Ivice Jakopića. Obojica iza sebe imaju bogate karijere i nastupe u renomiranim organizacijama diljem Europe. Druga borba za titulu donosi dvoboj u kategoriji do 70 kilograma gdje će se sukobiti aktualni prvak Riste Dimitrov Oman i mlada hrvatska nada Nikola Janković.

Dodatnu dozu uzbuđenja donosi i atraktivan meč u disciplini Dirty Box do 93 kilograma između domaćeg boksača Nikole Davidovića i Leona Krajačića.

Ovaj sportski događaj održava se u Sportskoj dvorani Danijel Rehak u Vukovaru s početkom od 19 sati.