Poznato tko će se boriti na UFC spektaklu u Bijeloj kući

Ostalo je nešto više od tri mjeseca do velikog UFC spektakla koji će se 14. lipnja održati u Bijeloj kući u Washingtonu.
Čuvena organizacija održat će događaj pred predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, koji voli MMA, a sada je Dana White objavio tko će se boriti.
Prve reakcije velikog broja ljubitelja mješovitih borilačkih vještina nisu baš dobre. Mnogi su očekivali nešto veći spektakl i da nije bilo jakog novca za glavnu borbu, sve bi izgledalo prilično loše.
Glavni dio večeri sadržavat će šest UFC borbi, a borba večeri bit će između Ilije Topurije i Justina Gaethjea.
Među svjetski poznatim borcima bit će i Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley i Michael Chandler.
Mnogi obožavatelji očekivali su puno veći spektakl i veće zvijezde, ali možda će ovaj događaj na kraju ipak sve iznenaditi.
