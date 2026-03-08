Poznato tko će se boriti na UFC spektaklu u Bijeloj kući

Podijeli :

AP Photo/Evan Vucci via Guliver

Ostalo je nešto više od tri mjeseca do velikog UFC spektakla koji će se 14. lipnja održati u Bijeloj kući u Washingtonu.

Čuvena organizacija održat će događaj pred predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, koji voli MMA, a sada je Dana White objavio tko će se boriti.

Prve reakcije velikog broja ljubitelja mješovitih borilačkih vještina nisu baš dobre. Mnogi su očekivali nešto veći spektakl i da nije bilo jakog novca za glavnu borbu, sve bi izgledalo prilično loše.

THE OFFICIAL BOUT LIST FOR #UFCWhiteHouse [ LIVE Sunday June 14 on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/06d09Tm0jZ — UFC (@ufc) March 8, 2026

Glavni dio večeri sadržavat će šest UFC borbi, a borba večeri bit će između Ilije Topurije i Justina Gaethjea.

Među svjetski poznatim borcima bit će i Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley i Michael Chandler.

Mnogi obožavatelji očekivali su puno veći spektakl i veće zvijezde, ali možda će ovaj događaj na kraju ipak sve iznenaditi.