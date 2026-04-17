Plazibat i službeno dogovorio novu borbu, pobjeda bi mu trebala donijeti okršaj za pojas

xxAntexCizmicx via Guliver

Antonio Plazibat dobio je potvrdu svog sljedećeg izazova u ringu. Hrvatski teškaš borit će se 13. lipnja protiv iznimno opasnog Anisa Bouzida, borca impresivnog omjera od 49 pobjeda (čak 37 nokautom) i samo pet poraza.

Bouzid, poznat pod nadimkom Takamura, trenutačno je u velikom usponu, što potvrđuje i priznanje za najveći proboj godine koje mu je dodijelio Glory. Posebno je odjeknuo njegov brzi nokaut protiv Nathana Cooka, kojeg je završio za samo pola minute.

Ovaj dvoboj ima veliku težinu jer su obojica visoko rangirani — Plazibat je treći izazivač, dok je Bouzid odmah iza njega na četvrtom mjestu. Pobjeda bi mogla biti ključna za napad na naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Plazibat se vratio borbama prošlog prosinca nakon dvije i pol godine pauze te je tada svladao Nordinea Mahieddinea nakon tri runde, pokazavši da je i dalje na visokoj razini.

Na istoj priredbi održat će se i borba za naslov — aktualni prvak Mory Kromah branit će pojas protiv Miloša Cvjetićanina. Taj meč izravno je povezan s Plazibatovim, jer bi pobjednik njihovog dvoboja vrlo lako mogao postati sljedeći izazivač za titulu.