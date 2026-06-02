Valinčić iz Dinama odlazi u Serie A?

Nogomet 2. lip 202611:29 0 komentara
Guliver image

Sprema se odlazak iz Maksimira?

Desni bek Dinama, Moris Valinčić mogao bi u ljetnom prijelaznom roku napustiti Dinamo. Prema informacijama talijanskog insajdera Nicole Schire, Napoli ga i dalje prati, a zainteresiran je i milanski Inter.

Schira navodi da sportski direktor napuljskog kluba Giovanni Manna iznimno cijeni Valinčića, kojeg su skauti više puta gledali.

Valinčić je igrao za mlađe uzraste Rijeke, Opatije i Dinama. Seniorski staž proveo je u Neretvancu, Širokom Brijegu i Istri, iz koje je u ljeto 2025. došao u Dinamo za 1,35 milijuna eura.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)