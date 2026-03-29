Nokautirao je UFC legendu, a onda šokirao priznanjem: ‘Malo je nedostajalo da…’

29. ožu 2026
Dugo će se pričati o pobjedi Joea Pyfera nad Israelom Adesanyom na UFC priredbi u Seattleu.

Američki borac nokautirao je bivšeg prvaka srednje kategorije “ground and poundom“ pred kraj druge runde, a potom uzeo mikrofon i otkrio nešto nevjerojatno.

“Malo je nedostajalo da oduzmem sebi život prije nekoliko tjedana… ali pronašao sam Boga“, emotivno je izjavio 30-godišnjak koji je trenutno u seriji od četiri pobjede.

Osim glavne borbe, nokaut je viđen i u sunaslovnom okršaju. Alexa Grasso je “ugasila“ Maycee Barber već nakon nepune tri minute i vratila se na pobjednički kolosijek nakon tri godine.

