Ivan Erslan doznao protivnika za najvažniju borbu u UFC karijeri

Hrvatski poluteškaš 16. svibnja u Las Vegasu će se sučeliti s Georgeom “Tuco” Tokkosom, 35-godišnjim engleskim borcem ciparsko-brazilskog podrijetla s omjerom 11-5. Erslan u karijeri bilježi 14 pobjeda i šest poraza.

U UFC-u je dosad odradio tri borbe i sve izgubio. Podijeljenom odlukom od Iona Cutelabe (rujan 2024.), jednoglasnom od Navaja Stirlinga (svibanj 2025.) i gušenjem u prvoj rundi od Jimmyja Crutea (rujan 2025.). Ovo mu je posljednja borba po aktualnom ugovoru i prilika za novi.

S druge strane, Tokkos je u UFC stigao 2024., izgubio prva dva meča od Oumara Syja i Stirlinga, a potom pobijedio Juniora Tafu. I za njega je ovaj susret ključan za osiguranje novog ugovora.