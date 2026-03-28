Ivan Erslan doznao protivnika za najvažniju borbu u UFC karijeri

Ivan Erslan (34) dogovorio je svoju četvrtu UFC borbu.
Hrvatski poluteškaš 16. svibnja u Las Vegasu će se sučeliti s Georgeom “Tuco” Tokkosom, 35-godišnjim engleskim borcem ciparsko-brazilskog podrijetla s omjerom 11-5. Erslan u karijeri bilježi 14 pobjeda i šest poraza.
U UFC-u je dosad odradio tri borbe i sve izgubio. Podijeljenom odlukom od Iona Cutelabe (rujan 2024.), jednoglasnom od Navaja Stirlinga (svibanj 2025.) i gušenjem u prvoj rundi od Jimmyja Crutea (rujan 2025.). Ovo mu je posljednja borba po aktualnom ugovoru i prilika za novi.
S druge strane, Tokkos je u UFC stigao 2024., izgubio prva dva meča od Oumara Syja i Stirlinga, a potom pobijedio Juniora Tafu. I za njega je ovaj susret ključan za osiguranje novog ugovora.
View this post on Instagram
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!