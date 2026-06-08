Štimac nikad oštrije opleo po upravi Zrinjskog: Evo što je poručio u otvorenom pismu

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AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Iako je iza mostarskog Zrinjskog sjajna sezona, u klubu veliki nemir. Hrvatski stručnjak Igor Štimac, koji je s Plemićima prošle sezone osvojio Kup i Superkup te osigurao prvo povijesno europsko proljeće, još uvijek čeka odluku o produljenju suradnje.

Neizvjesnost i šutnju klupskog vodstva igor Štimac je odlučio prekinuti nesvakidašnjim, posve otvorenim pismom na društvenim mrežama, u kojemu je izravno prozvao izvršnog direktora Danka Šulenta i ostale članove uprave.

Štimac: Svi možemo biti ponosni na Zrinjski, tužno je što se uopće diskutira ostaje li trener

Štimac je ogorčen činjenicom da se odluka o njegovoj sudbini pretvorila u sapunicu nakon sezone u kojoj je momčad odigrala čak 61 utakmicu, od čega 16 na europskoj sceni.

“Vjerujem da su mnogi koji prate i navijaju za naš klub, pa i oni kojima Zrinjski smeta, željni saznati zašto se toliko odugovlači i što je stvarni razlog čekanja na ‘izricanje presude’ o mogućem razlazu nakon jedne od najuspješnijih, ako ne i najuspješnije sezone kluba u njegovoj sjajnoj povijesti. Prošla su dva tjedna od posljednje utakmice, a neizvjesnost po pitanju novog/starog trenera traje… radi čega?! Jesu li čelnici kluba čekali da se svima zahvalim na kraju sezone i brže-bolje prihvatim neku od ponuda pa da im bude lakše obznaniti ime novog trenera?!”

Bivši hrvatski izbornik otvoreno sumnja da unutar kluba postoje struje koje mu aktivno rade iza leđa te se pita jesu li njegovi javni istupi postali uteg klupskoj politici.

“Tko su oni koji žele moj odlazak, a tko se argumentirano bori za nastavak suradnje?! Ima li uopće takvog? Siguran sam da ima jer nekakva borba i prepirka sigurno traju na ‘gornjem’ katu čim se toliko odugovlači. Da je u pitanju jednoglasan stav, davno bi se sve riješilo! Pogotovo ako Danko tako želi. Jesam li bio preglasan u iznošenju istine o položaju našeg naroda u BiH?”

U nastavku pisma Štimac je otkrio kako pokušaji njegove smjene traju već mjesecima te da su se u javnost namjerno plasirale dezinformacije kako bi se poljuljao moral momčadi. Kao glavnu prepreku u odnosu s upravom vidi svoju autonomiju u radu i činjenicu da ne dopušta miješanje u struku.

“Priča o mom odlasku ili konkretnije rečeno ‘smjeni’ počela je još krajem prošle godine pred naš odlazak u Banju Luku na susret s Borcem. Očekivala se pobjeda Borca i samim time odmak na devet bodova razlike, što bi donekle opravdalo promjenu trenera. Je li netko radio račun bez ‘krčmara’ jer ovaj Štimac misli svojom glavom i sam sastavlja momčad sa svojim pomoćnicima pa se taj netko želi malo igrati menadžera s novim trenerom?! Možda nekom treba ‘mekši’ trener koji će poslušati? Ima li puno ljubomornih na moj odnos s Dankom ili mi se samo tako čini?!”

“I svaki put isti scenarij… pusti se informacija o ‘novom treneru Zrinjskog’ nekom od medija, obično bošnjačkom, malo da nam se zaljulja svlačionica pred utakmicu… ali moji ‘Plemići’ se ne daju. Naša svlačionica diše punim plućima, svi ko jedan. To jutro nakon osvojenog Kupa ponovo naslovi o mojoj smjeni, dolazi navodno Rožman, po tko zna koji put, valjda peti, šesti već… Klub demantira, ali previše mekano… može se između redaka pročitati ‘mekoća’ demanta.”

Strateg ističe da je nakon završetka prvenstva ostao u Mostaru tri dana čekajući sastanak koji se nikada nije dogodio, iako je Šulentu jasno poručio da ima želju voditi momčad i u idućem ciklusu.

“Ostajem u Mostaru tri dana nakon zadnje utakmice sezone nadajući se brzom dogovoru oko nastavka suradnje kako bismo se pripremili na vrijeme za iduću sezonu, ali nitko nema vremena za razgovor?!?? Moj zadnji razgovor s Dankom prije završetka sezone bio je precizan po pitanju moje želje za nastavkom suradnje pa me čudi gubljenje vremena. Tko radi pritisak i iz kojeg razloga?! Tužan napuštam Mostar zbog nedostatka vremena ili ‘hrabrosti’ po pitanju odluke.”

Na kraju dramatične objave, Štimac je prvom čovjeku kluba postavio jasan ultimatum te mu poručio da u Split, gdje bi se trebali sastati, uopće ne dolazi ako mu misli nuditi diplomatske izgovore.

“Znam koliko brineš za klub, ali nisam više siguran imaš li energije i hrabrosti sa mnom ići dalje gdje ja mislim da Zrinjski mora ići i gdje znam da može stići. Zato ako želiš iskrenu suradnju, postojat će samo jedan uvjet, vrlo jednostavan i financijski bezbolan: ako ulazimo u sezonu zajedno, idemo do kraja zajedno. Ako krene loše, imam morala, poklonit ću se publici, zahvaliti svima i otići, ali neću dopustiti više da drugi o tome odlučuju. A ako si planirao do Splita s političkim objašnjenjima, radije uštedi gorivo i kreni s predstavljanjem Rožmana, predugo vam stoji u ormaru.”