Neuništivi borac nakon izlaska iz bolnice opet u treningu: ‘Oči su mi izgorjele, ali živ sam’

AP Photo/Isaac Brekken via Guliver

Član Kuće slavnih UFC-a i legendarni borac Japanskog PRIDE-a nastavlja se oporavljati nakon što je prošli tjedan spasio svoje roditelje iz požara u kući u Ohiju.

Bio je hospitaliziran i u kritičnom stanju zbog teškog udisanja dima kao posljedice požara te je u međuvremenu pušten iz bolnice.

“Vrlo dobro se oporavljam”, napisao je Coleman na Instagramu.

“Bole me pluća. Oči su mi izgorjele, ali sam itekako živ i zdrav. Osjećam se tako blagoslovljeno što je moj život u rukama više sile. On želi da idem naprijed i ja idem. Preplavljen sam ljubavlju i podrškom koju sam dobio. Kada bih imao želju, bilo bi to da mogu upoznati svakoga od vas da vas snažno zagrlim i osobno vam zahvalim. Brinite se za svoje voljene. Život je dobar. Život je ono što napraviš od njega. Sve počinje mišlju. Izbacite negativne misli iz glave, volim vas sve puno.”

Iako se Coleman još tek vraća punoj snazi, to ga nije spriječilo da posjeti svog kolegu UFC veterana Matta Browna i njegovu dvoranu Immortal Martial Arts u Columbusu, Ohio. Brown je na svom Instagram profilu objavio video s Colemanom u dvorani: “Što ima dečki. ‘The Hammer’ se vratio”, rekao je Brown.

“Nikad nisam otišao”, dodao je Coleman. “Pa, na sekundu.”