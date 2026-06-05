Zadar okrenuo Cibonu i stigao na korak do četvrtog uzastopnog naslova

Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji SuperSport Premijer lige nakon pobjede protiv Cibone u Draženovu domu rezultatom 87:70.
Zadrani su nešto sporije otvorili susret, no ubrzo su uhvatili pravi ritam te prvu četvrtinu zaključili s uvjerljivih 19:9. Momčad Danijela Jusupa potom je sredinom druge dionice stigla i do 16 poena prednosti, ali se Cibona do odlaska na odmor uspjela vratiti i smanjiti zaostatak na samo pet poena.
Domaćin je početkom treće četvrtine nakratko preuzeo vodstvo, no to je bilo sve od Cibone. Zadar je nakon toga ponovno zagospodario parketom i do kraja susreta kontrolirao rezultat.
Nakon početnog poraza u seriji, Zadrani su tako povezali dvije pobjede te će u nedjelju od 18 sati imati priliku pred svojim navijačima doći do četvrtog uzastopnog naslova prvaka Hrvatske.
Najefikasniji u redovima Zadra bio je Vladimir Mihailović s 25 poena, dok je Cibonu predvodio Justin Roberson sa 17 koševa.
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