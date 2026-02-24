Martinjak nakon velike pobjede u Londonu: ‘Njega ću skinuti i biti najbolji svih vremena’

Podijeli :

Marko Martinjak prošle je subote u londonskoj O2 Areni nokautirao Ikea Villanuevu već u prvoj rundi i tako obranio bridgerweight naslov BKB organizacije u boksu bez rukavica. Zagrepčanin je uvjerljivo svladao bivšeg UFC borca za manje od dvije minute te slavio pred velikim brojem hrvatskih navijača u Engleskoj. Nakon povratka u Hrvatsku održao je konferenciju za medije i stao pred novinare.

“Znao sam kakva će borba biti, iako sam nedavno operirao ruku. Iznenadio sam se da je uspio ustati i nakon prvog mog jakog udarca. Mogao je on lajati koliko je htio, ali vidjelo se da nije to to. Znao sam da sam brži i jači od njega. Mi smo u dobrim odnosima, družili smo se i nekad dijelili svlačionicu”, rekao je Martinjak u uvodu presice.

O dojmovima iz Londona i podršci navijača

“Rekao mi je promotor da mi ne odgovara da se borim u Americi. Odgovara mi da boksam u Velikoj Britaniji. Trebao bih u Wembley Areni braniti naslov prvaka u listopadu. Bilo je puno naših navijača, više nego ikad.”

O nezadovoljstvu poretkom na rang listama

“Nisu mi jasne rang liste koje se rade. Prema izboru navijača sam u vrhu, a prema struci nisam. Zamjerili su mi se kad su nelogično dali više bodova čovjeku koji je smanjio kile i u nižoj kategoriji pobijedio. A ja sam dignuo kile i prešao u višu kategoriju. No ispravit ćemo mi to ove godine.”

Martinjakov trener o tijeku priprema

“Ima urođen talent, ima muskulaturu i s treningom se dignuo na veći nivo. Šalili smo se do pola sata prije borbe. Onda kad krene borba, kao da postane terminator, kao da postane neka druga osoba.

U ringu ili ćeš ti tući ili će tebe netko istući i takav mora biti. Ovo je bila najbolja verzija Marka Martinjaka. Kamp nam je išao teško, čekali da desna ruka zacijeli, onda je bila neka viroza, ali uspjeli smo sve odraditi na pravi način.”

O planovima za nastavak karijere

“Ne da mi se skidati 11 i pol kila. Osjećam se jako dobro na ovoj kilaži. Za tešku kategoriju sam rekao da mi daju dobar ugovor pa ću vidjeti. Ako mi ponude dobru cifru, njega ću skinuti i biti najbolji svih vremena.

Konkurencija je sve jača i jača. Ali mislim da ću prvo braniti titulu u bridgeru. Onda bih išao na Gustava počekom sljedeće godine. Ima vremena, svi će doći na red. Ako moja priča inspirira nekoga, bit ću sretan.”

Hoće li BKB organizacija napraviti event u Zagrebu?

“Vjerojatno bi polučilo velik uspjeh. 18.4. boksamo na Championship Fight ligi, predvodit ću event protiv Mathiasa Martića, boksat ćemo s malim rukavicama u Zaboku. Ove godine nemamo gdje ubaciti Zagreb, ali u planu je. Samo ne smiju staviti preskupe ulaznice. Bio bi to velik događaj za nas u Zagrebu.”