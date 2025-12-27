Marko Martinjak proglašen borcem godine u BKB organizaciji

Nakon što je u listopadu u Leedsu nokautom u prvoj rundi protiv Dana Podmorea vratio naslov svjetskog prvaka u bridger kategoriji i postao prvak u dvije težinske kategorije, stigla je i potvrda njegove dominacije od strane publike.

Kako je objavila promocija BKB (Bare Knuckle Boxing), navijači su Zagrepčanina izabrali za najboljeg borca godine, čime su potvrdili njegov status jednog od najboljih boraca bez rukavica na svijetu.

Pobjeda protiv Podmorea bila mu je sedma zaredom, a profesionalni omjer u boksu bez rukavica sada mu iznosi savršenih 13 pobjeda – svih 13 nokautom. Martinjak je nedavno produljio ugovor s BKB-om, iako detalji još nisu poznati.

Nakon osvajanja pojasa u bridger kategoriji, u dogovoru s federacijom odlučio je napustiti naslov u super kruzer kategoriji zbog prevelike razlike u kilaži, koja bi otežala istodobnu obranu oba pojasa.