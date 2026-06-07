Tek četiri reprezentacije ispale su sa dosadašnjih SP-a bez da su izgubile utakmicu

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AP Photo/Lee Jin-man via Guliver

Svega četiri reprezentacije se mogu "pohvaliti" da su ispale sa svjetskog prvenstva, a da nisu izgubile utakmicu.

Kamerun, Belgija, Novi Zeland i Škotska izbjegli su poraze u sve tri utakmice u skupini na svjetskom prvenstvu, ali to nije bilo dovoljno za prolaz dalje.

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Škotska je SP 1974. otvorila pobjedom protiv Zaira (2:0), a potom je remizirala protiv Brazila (0:0) i Jugoslavije (1:1), što nije bilo dovoljno za prolaz.

Tri reprezentacije su završile natjecanje u skupini sa po četiri boda, Jugoslavija je bila prva, Brazil drugi, a Škotska treća.

U Španjolskoj 1982. godine, Kamerun je remizirao u sve tri utakmice na turniru, uključujući i protiv budućih prvaka Italije (1:1). Protiv Perua i Poljske odigrali su 0:0. Zanimljivo, Italija je također tri puta remizirala, prošla je dalje kao druga i na koncu stigla do “zlata”.

Belgija (1998.) i Novi Zeland (2010.) doživjeli su istu sudbinu, remiziravši u sve tri utakmice, što nije bilo dovoljno za prolaz.

Belgija je odigrala 0:0 protiv Nizozemske, 2:2 protiv Meksika, te 1:1 protiv Južne Koreje, dok je Novi Zeland odigrao 1:1 protiv Slovačke, 1:1 protiv Italije, te 0:0 protiv Paragvaja.

Zanimljiv je i primjer Švicarske koja je 2006. u četiri susreta nije primila gola, ali je ipak ispala.

Nakon što je otvorila SP odigravši 0:0 protiv Francuske, Švicarska je u iduća dva kola pobijedila Togo (2:0) i Južnu Koreju (2:0) osvojivši prvo mjesto u skupini.

U osmini finala Švicarci su igrali protiv Ukrajine, a nakon 120 minuta nije bilo golova, pa su odlučivali jedanaesteri. Ukrajinci su slavili sa 3:0.