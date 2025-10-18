VIDEO / Martinjak nokautirao protivnika u prvoj rundi i osvojio novu titulu

Hrvatski borac Marko Martinjak (34) spektakularno je došao do novog naslova u boksu bez rukavica (bare knuckle) nakon što je u Leedsu nokautirao domaćeg borca Dana Podmorea u prvoj rundi i tako osvojio pojas u bridgerweight kategoriji. Time je postao dvostruki svjetski prvak, budući da već drži naslov u super kruzer kategoriji.
Martinjak je nakon pobjede izjavio:
“Zahvaljujem svom timu na pripremama. Ne možeš biti prvak ako samo daješ batine, moraš i primiti batine. Čini se da sam slomio ruku, ali je*i ga. Slušajte, je*eš BKB rang liste, ja sam najbolji borac u pound-for-poundu, najbolji borac na svijetu iz malene Hrvatske. Hvala i ovih 16 luđaka što su doletjeli u Leeds podržati me, kao i svima koji su uz mene”, rekao je Martinjak pa odgovorio hoće li napasti teškaški pojas:
Vidjet ćemo. Ruka mi je slomljena, ali ako dođe dobra ponuda, zašto ne.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!