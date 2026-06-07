Dan odluke u Real Madridu: Tko će voditi Kraljeve?

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xAgenciaxLOFx via Guliver

Prvi put nakon dva desetljeća, Florentinu Perezu na predsjedničkim je izborima na megdan izašao netko tko bi ga mogao uzdrmati.

Florentino Perez za protukandidata na izborima za predsjednika Reala ima Enriquea Riquelmea. Pravo glasa na predsjedničkim izborima ima 98.000 članova.

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O Florentinu Perezu sve se zna, a njegov je rival bio tek dječak kada je Perez prvi put izabran za prvog čovjeka Reala.

Riquelme je vodio prilično agresivnu kampanju – od obećavanja brda i dolina do autobusa parkiranih ispred Puškaš Arene uoči finala Lige prvaka, na kojima je bila njegova slika i poruka – Real će se vratiti.

Perez je u kampanji krenuo i protiv Riquelmea i protiv španjolskih medija, koje optužuje da žele “ubiti njegovo predsjedništvo“.

Riquelme je za svoju kandidaturu dobio podršku brojnih legendi kluba, a među njima su i Raul Gonzalez, Iker Casillas te Fernando Hierro.

Oba kandidata uspjela su naljutiti Manchester City jer u svojoj kampanji obećavaju dovođenje Erlinga Haalanda. Perez obećava povratak Joséa Mourinha, dok Riquelme najavljuje dovođenje Jurgena Kloppa.

Obećanja su jedno, no stvarnost će, tko god pobijedio, biti nešto sasvim drugo.