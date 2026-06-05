Slovenski izbornik zagrmio uoči Hrvatske: ‘Nema popusta, mi igramo za sebe!’

Bivši branič Dinama istaknuo je kako dvoboj s Vatrenima vidi kao veliki izazov.

“Znao sam da ću krenuti u tom smjeru. Imao sam taj put, sad sam izbornik i svaka utakmica mi je novi izazov. Takva će biti i ova protiv Hrvatske. Za nas veliki ispit, ipak igramo protiv reprezentacije koja je u top 10 u svijetu, susjedi smo, to je uvijek poseban osjećaj”, rekao je Cesar za Germanijak.

Otkrio je i da uoči utakmice nije razgovarao sa Zlatkom Dalićem:

“Ne, nismo se čuli. Ova je utakmica dogovorena prije nego što sam postao izbornik, Dalić zna zašto je izabrao nas za generalku, morate njega pitati, haha. Nismo ništa dogovarali, igra se pa tko pobijedi.”

Slovenski izbornik naglasio je kako njegovu momčad ne zanima prijateljski predznak utakmice.

“Nema popusta! Mi igramo za sebe, bit ćemo supermotivirani, ipak igramo protiv jedne od najboljih reprezentacije svijeta. Borimo se za svoj dres, za grb. Ne mogu ja sad izjaviti da ćemo ići po pobjedu, bilo bi to malo i bahato, ali dat ćemo sve od sebe, to nemojte sumnjati. Malo ćemo rotirati momčad, dati šansu i nekim drugim igračima”, poručio je Cesar.

Na kraju se osvrnuo i na usporedbe Slovenije s reprezentacijama protiv kojih će Hrvatska igrati na Svjetskom prvenstvu.

“Ne znam igramo li kao Gana ili Panama. Kažem, Dalić je imao razloga zašto je izabrao Sloveniju, želi nešto probati”, zaključio je slovenski izbornik.