Jakirovića čeka novi ugovor nakon senzacionalnog plasmana u Premier ligu

Sergej Jakirović iza sebe ima sezonu iz snova na klupi Hull Cityja.
Hrvatski stručnjak stigao je s ciljem da klub zadrži u Championshipu, a godinu dana kasnije odveo ga je u Premier ligu i pritom postao jedan od najzaslužnijih za jedan od najvećih uspjeha u novijoj povijesti kluba.
Prema informacijama novinara talkSPORT-a Alexa Crooka, uprava Hulla nagradit će Jakirovića novim i financijski znatno izdašnijim ugovorom. Dosadašnjim ugovorom, koji je potpisao po dolasku u klub, navodno je zarađivao oko dva milijuna eura godišnje.
Uz novi ugovor, Jakirović bi trebao dobiti i snažnu podršku na tržištu igrača tijekom ljetnog prijelaznog roka. U klubu planiraju značajno osnažiti momčad uoči povratka među englesku elitu.
Hull je plasman u Premier ligu izborio pobjedom 1:0 protiv Middlesbrougha u finalu doigravanja na Wembleyju. Junak susreta bio je Oliver McBurnie, koji je pogodio u petoj minuti sudačke nadoknade i klubu donio ulazak u najjači rang engleskog nogometa, ali i financijsku dobit procijenjenu na oko 230 milijuna eura.
Jakirović je tijekom sezone vodio Hull u 52 utakmice te upisao 24 pobjede, 11 remija i 17 poraza. Prije angažmana u Engleskoj radio je u Sesvetama, Gorici, Mariboru, Zrinjskom, Rijeci, Dinamu i Kayserisporu.
Momčad će se ponovno okupiti sredinom srpnja, nakon čega slijede pripreme u Sloveniji uoči početka nove sezone Premier lige krajem kolovoza.
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