SAD izdao nove bizarne zabrane za Iran kako ne bi ‘krijumčarili teroriste’

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AP Photo/Kamran Jebreili via Guliver

Nakon što je napokon riješila pitanje viza, iranska nogometna reprezentacija našla se u središtu novog političkog i diplomatskog skandala uoči samog početka Svjetskog prvenstva.

Prema službenim informacijama, iranskim nogometašima nametnuta su rigorozna pravila o ulasku i izlasku iz Sjedinjenih Američkih Država, prema kojima u zemlju smiju doputovati isključivo na dan odigravanja utakmice i moraju je napustiti odmah po završetku susreta. Uz to, susreli su se s novim problemima oko dobivanja viza za dio tima pod opravdanjem ‘prevencije terorizma’.

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“U SAD možemo ući ujutro, a moramo otići istog dana”, potvrdio je iranski veleposlanik u Meksiku Abolfazl Pasandideh, otkrivši razmjere restrikcija koje su uvedene zbog neprestanih političkih napetosti između Washingtona i Teherana na Bliskom istoku.

Zbog novonastale situacije i zabrane noćenja na američkom tlu, Iran je morao u potpunosti promijeniti svoje logističke planove. Umjesto prvotno planirane baze u Tucsonu (Arizona), reprezentacija je svoj kamp morala preseliti u Meksiko, odakle će putovati na utakmice u SAD.

“Nemamo nikakav razlog da im uskratimo boravak u našoj zemlji”, izjavila je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum. “Sjedinjene Američke Države ne žele da iranska momčad tamo noći, a oni moraju odigrati tri utakmice. Stoga su nas pitali mogu li boraviti u Meksiku, na što smo mi bez problema pristali.”

Iran je ranije tražio od krovne nogometne organizacije da se njihove utakmice u potpunosti prebace na meksički teritorij, no FIFA je taj zahtjev odbila. Iranci će tako u skupini igrati protiv Novog Zelanda i Belgije u Kaliforniji te protiv Egipta u Seattleu, a svaki put će izbornik i igrači prolaziti kroz naporne jednodnevne letove i granične kontrole.

I dok su vize za igrače i uži stručni stožer na kraju odobrene, američke vlasti odbile su izdati vize brojnim članovima logistike i delegacije, među kojima je i predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj.

Iz State Departmenta su potvrdili izdavanje nužnih viza za natjecanje, ali su poslali i vrlo oštru poruku javnosti:

“Vize potrebne za nastup Irana na Svjetskom prvenstvu, koje uključuju sportaše i najuže osoblje, uredno su izdane. Međutim, nećemo dopustiti da iranski tim zloupotrijebi ovaj sustav kako bi pod lažnim izgovorom prokrijumčario teroriste u Sjedinjene Američke Države.”

Ulje na vatru ranije je dolio i Donald Trump, koji je javno doveo u pitanje sigurnost iranskih nogometaša na američkom tlu, izjavivši kako “vjeruje da s obzirom na njihovu vlastitu sigurnost i živote nije prikladno da uopće budu tamo”.