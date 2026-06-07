Rijeka zagonetnom objavom potvrdila da se Kek vraća na Rujevicu?

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Matjaž Kek trebao bi postati novi/stari trener Rijeke.

Ono što se tjednima nagađalo, sada je više-manje potvrđeno preko službenih kanala kluba.

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Rijeka je ovaj senzacionalan povratak Keka najavila prilično zagonetnom objavom na svojim društvenim mrežama. Bez ijedne napisane riječi, izuzev prepoznatljivog slogana #ZajednoSmoRijeka, klub je lansirao četiri intrigantne fotografije koje govore same za sebe.

Glavni motiv na njima je šilterica s brojem 200 i autogramom slovenskog stručnjaka – identična onoj koju je Kek ponosno nosio tijekom svog prvog boravka na Rujevici. Tri fotografije prikazuju kapu na travnjaku riječkog stadiona, dok je na četvrtoj ona simbolično ostavljena na trenerskoj klupi, što je bila jasna i nedvosmislena poruka navijačima tko preuzima momčad.

Kek, koji je u svom prvom mandatu (2013. – 2018.) u suradnji s predsjednikom Damirom Miškovićem odveo klub do povijesne dvostruke krune 2017. godine, ponovno preuzima kormilo.

U razdoblju između dva Kekova mandata, Rijeku je vodilo čak deset trenera. Trofeje su osvajali Igor Bišćan, Simon Rožman te prošle sezone Radomir Đalović, dok su se na klupi izmijenili još i Tomić, Tadić, Budicin, Cosmi, Jakirović i Sopić.

Posljednji trener Rijeke bio je Španjolac Víctor Sanchez, koji je s Bijelima dočekao povijesno europsko proljeće nakon 46 godina i dogurao do finala Kupa. Ipak, četvrto mjesto u prvenstvu i 33 boda minusa iza Dinama natjerali su Upravu na promjenu.