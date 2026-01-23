Hrvatski UFC borac objavio sliku u Hajdukovom dresu, splitski klub javio mu se u komentarima

Podijeli :

Ivan Erslan/Instagram

Hrvatski MMA borac Ivan Erslan (34) objavio je zanimljivu fotografiju s treninga iz Engleske, gdje se trenutačno priprema u jakom društvu.

UFC-ov poluteškaš trenira zajedno s hrvatskim UFC teškašem Antom Delijom te FNC-ovim borcem Martinom Baturom, pod vodstvom Stipe Drviša – bivšeg svjetskog boksačkog prvaka te današnjeg trenera Delije i UFC-ova prvaka u teškoj kategoriji Toma Aspinalla.

White ne voli nogomet: To je sport u kojem ima najmanje talenta

Erslan je na Instagramu objavio fotografiju s jednog treninga na kojoj nosi Hajdukov gostujući dres iz ove sezone, a splitski klub mu se javio u komentarima porukom: “A lipoga dresa”.

Pod okriljem UFC-a Erslan je dosad odradio tri borbe i upisao tri poraza te trenutačno ima profesionalni omjer 14-6, no još nije poznato kada i protiv koga će ponovno ući u oktogon.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivan Erslan (@erslan_ivan)

S druge strane, 35-godišnji Delija u dvorani Toma Aspinalla trenira za svoj treći UFC meč. Omjera je 1-1, a 21. veljače u Houstonu borit će se protiv Moldavca Sergeja Spivaca, u potrazi za svojom 26. pobjedom u karijeri (25-7).