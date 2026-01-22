White ne voli nogomet: To je sport u kojem ima najmanje talenta

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Prvi čovjek UFC-a Dana White nije se ustručavao ponoviti stavove o nogometu koje je prvi put iznio još prije 14 godina.

Njegova izjava iz intervjua iz 2012., u kojem je nogomet ocijenio kao sport u kojem ima „najmanje talenta“, često ponovno „oživi“ na društvenim mrežama.

White je nedavno gostovao na Big Boy TV-u, gdje je upitan da prokomentira svoje tadašnje izjave i činjenicu da ih se ljudi često prisjećaju.

„To nije bilo baš nedavno, bilo je to prije gotovo 15 godina“, rekao je White, pa je ponovio gotovo sve što je rekao i tada.

„Tada sam rekao da je to sport u kojem ima najmanje talenta. Ne mogu se sjetiti kako je ta priča počela, kako smo došli do toga, ali rekao sam da postoji razlog zašto nogomet igraju djeca od tri godine. Također sam rekao da je ludost da je gol veličine cijelog zida, a da rezultat bude 1:1“, započeo je White.

Zatim je povukao paralelu s hokejem:

„Nisam neki veliki ljubitelj hokeja. Ti tipovi kližu 180 kilometara na sat po ledu, pognuti i nose zakrivljene palice. Ali gol je veličine tipa koji stoji ispred njega i bilo tko te može ubiti u svakom trenutku. E, to je sport za talentirane. Ne volim nogomet, nisam neki veliki fan. Volim Cristiana Ronalda, imam i sjajan odnos s njim. Volim ga. Bez uvrede ikome, ali jednostavno nisam ljubitelj nogometa.“