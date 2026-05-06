Hrgovićev idući protivnik oštro: ‘Rekao sam mu da je podbacio. Lijen je i trom’

ConnorxMcMainx xEveryxSecondxMediax via Guliver

Filip Hrgović 16. svibnja u Doncasteru ulazi u novi važan meč profesionalne karijere.

Hrgovićev idući protivnik, 34-godišnji Britanac David Allen, već je podignuo tenzije oštrim riječima na račun hrvatskog boksača. Filip Hrgović i David Allen odmjerit će snage 16. svibnja na stadionu Eco-Power u Doncasteru u 10 rundi.

“Rekao sam mu da je podbacio. Lijen je i trom. Trebao je napraviti puno više”, rekao je Allen za The Ring nakon zajedničkog snimanja emisije Face-Off s Hrgovićem pa dodao:

“Rekao mi je da me može pobijediti sa 70 posto mogućnosti. Odgovorio sam mu: Dobro, onda dođi sa 70 posto.”

Allen otvoreno priznaje da priželjkuje lošiji Hrgovićev nastup jer vjeruje da mu to povećava šanse za veliko iznenađenje.

“Nadam se da će doći i da neće biti pravi. Sve što mi daje veću šansu – želim.”

Za kraj je poručio:

“On se lako otvara, a i lice mu često strada. Spreman sam. Ne bih doveo ovakvu borbu u Doncaster da ne mislim da mogu pobijediti. Neću se osramotiti pred 10 ili 15 tisuća svojih ljudi. Možda je bolji od mene, ali ne mislim da je među nama velika razlika.”