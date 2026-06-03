Tomas za SK: Ako u ovakvoj formaciji želimo zabijati golove, ovo moramo promijeniti

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Bivši reprezentativac Stjepan Tomas gostovao je u emisiji Jutro SK kod našeg Josipa Juraja Pajvota kako bi dao svoje viđenje jučerašnjeg poraza Hrvatske protiv Belgije (0-2) na Rujevici.

Vatreni su u prvoj pripremnoj utakmici poraženi od reprezentacije Belgije golovima Tielemansa i Lukakua. Susret je komentirao nogometni trener Stjepan Tomas, koji je na početka razgovora iznio prve dojmove s posebnim fokusom na sustav 3-4-2-1, u kojem je Hrvatska igrala i nakon što je izmijenila desetoricu igrača tijekom drugog poluvremena.

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“Sigurno da rezultat nije bitan u prijateljskoj utakmici. Siguran sam da ćemo biti pravi na Svjetskom prvenstvu. Ovo je bila trening utakmica za igrače koji se vraćaju nakon ozljeda i koji su manje igrali, a što se tiče sustava, znamo da imamo puno stopera i sigurno da smo zato pokušali tako igrati, jer imamo takav profil igrača”, rekao je i nastavio:

“Krenuli smo dobro u utakmicu, imali smo kontrolu i dominirali u posjedu, a gol smo primili iz greške. U drugom poluvremenu smo radili puno izmjena i s dosta novih igrača smo digli ritam. Nažalost, nismo zabili gol, nego ga i primili. Ipak, ne bih radio dramu, utakmica s ovakvim protivnikom je dobrodošla i nakon ovog susreta, kao i onog sa Slovenijom, siguran sam da ćemo na Svjetsko prvenstvo doći u optimalnoj formi.”

Postavljanje čak četvorice igrača u vezni red na Rujevici ponovno je otvorilo rasprave o napadačkoj ubojitosti Vatrenih. U nekoliko navrata bilo je vidljivo da u suparničkom šesnaestercu nedostaje veći broj igrača u završnici. U prvom poluvremenu Petar Musa bio je posve odsječen i usamljen u vrhu napada, dok je u nastavku Ante Budimir unio više živosti, no obojica su patila zbog nedostatka prave podrške iz drugog plana. Tomas je otkrio smatra li da bih uz špicu trebao zaigrati i netko poput Andreja Kramarića te je li opcija zamijeniti tek oporavljenog Kovačića s Petrom Sučićem.

“Kovačić je odigrao dobru utakmicu i s Modrićem u sredini će biti stup naše momčadi, ali što se tiče dva igrača iza isturenog napadača, sigurno je da možemo žrtvovati jednu ‘desetku’ i zamijeniti je Kramarićem ili Pašalićem, kako bi imali igrača koji je istureniji i češće ulazi u šesnaesterac. Baturina i Sučić su odigrali jako dobro, ali ako u ovoj formaciji s dva igrača iza špice želimo zabijati golove, morat ćemo uvesti promjene. Na tim nam pozicijama treba klasično krilo ili još jedan napadač koji će igrati puno bliže samom centarforu. No, to samo izbornik zna.”

Opći je dojam da je protiv Belgijaca nedostajalo probojnosti i udaraca po golu, a igra je živnula tek ulaskom Marca Pašalića i Luke Sučića. Postavlja se pitanje dopušta li sustav s dva ‘wing-backa’ brži i okomitiji nogomet te treba li Dalić mijenjati ovaj pristup, naročito za premijerni susret s Engleskom u kojem se očekuje da ćemo se morati više braniti.

“Teško je reći nakon jedne utakmice. Igrači su imali teške sezone za sobom. Treba nam više udaraca izvana, više centaršuta ako će igrati Budimir ili Musa. Mislim da će se to uštimati, vidjeli smo nedostatke na kojima će se poraditi i sigurno ćemo biti pravi do Svjetskog prvenstva.”

Prokomentirao je i alternativne opcije u obrambenom redu, ako bi Dalić odlučio zamijeniti Šutala, Gvardiola i Vuškovića, koji trenutno slove za prva imena posljednje linije.

“Tu su i Ćaleta-Car, Erlić i Pongračić, redom odlični igrači koji su pružali sjajne igre u svojim klubovima. Imamo visinu, ‘personality’ i sve predispozicije za igru u ovoj formaciji.”

U konkurenciji za vrh napada Dalić ima tri klasična rješenja: Musu, Budimira i Matanovića. Ako će taktički plan biti konstantno ubacivanje s bokova preko wing-backova, pitanje jest jesu li dominantni Matanović i Budimir u prednosti pred silovitim i pokretljivijim stilom igre Petra Muse.

“Svi znamo da su Budimir i Kramarić u prednosti, a ako želimo igrati ofenzivnije, kao u susretima s Ganom i Panamom, možemo igrati 3-4-1-2. Dominacija i pas igra naš su prepoznatljiv stil, ali sigurno je da ovo sve možemo ubrzati i igrati okomitije.”

U kontekstu utakmice u kojoj je primjetno nedostajalo proboja u dubinu, povela se priča i o igračima koji su ostali prekriženi. Javnost i navijači su na popisu putnika za SAD, Meksiko i Kanadu željeli vidjeti imena poput Stojkovića i Belje, no struka je imala drugačiju viziju hijerarhije.

“Pitanje je koga izbaciti iz reprezentacije? Oni su dugo u procesu, puno su igrali, pa je čak i važnije pitanje od toga je li trebao biti pozvan netko drugi – tko je trebao biti izbačen? Imamo dobro izbalansiranu momčad i svi koji su tu, to su zaslužili. Nadam se da će opravdati očekivanja.”

Nakon tri uzastopne velike medalje na svjetskim smotrama, ljestvica očekivanja domaće javnosti postavljena je iznimno visoko, pa se kao zaključno pitanje nametnulo koji bi rezultat u ovoj jakoj skupini i kasnijem ždrijebu zadovoljio apetite.

“Prolaz grupe je minimum, a onda što se dogodi. Navikli smo ići do kraja, znamo kako tamo doći i nadam se da možemo ponoviti barem polufinale, to bi bio veliki uspjeh.”