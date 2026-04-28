Hrgović najavio sljedeću borbu: ‘Trebam mu srezati krila, a i ako izgubim neku rundu – nije problem’

Iako u meč ulazi kao favorit, svjestan je neprijateljske atmosfere pa naglasak stavlja na kontrolu borbe i rano neutraliziranje protivnika.

“Važno mu je ne dati krila. Treba mu srezati krila i držati kontrolu”, rekao je Hrgović, opisujući plan za borca koji se oslanja na ritam i podršku publike.

Dodao je i da ostaje miran čak i u težim trenucima: “Čak i ako me pogodi, imam dobru bradu. Imam puno iskustva, tako da ako i izgubim neku rundu, nije veliki problem. Vratit ću se”, izjavio je za The Ring.

Olimpijski brončani Hrvat u karijeri je pobjeđivao imena poput Joea Joycea, Zhileija Zhanga i Erica Moline, a jedini poraz upisao je 2024. od Daniela Duboisa. U 2025. već je slavio protiv Joycea i Davida Adeleyea, a u Doncasteru će tražiti nastavak pobjedničkog niza i približavanje novoj borbi za svjetsku titulu.