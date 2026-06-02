Rijeka priprema transfer bombu: Na Rujevicu stiže ponajbolji vratar HNL-a?

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Rijeka ne gubi vrijeme uoči nadolazećeg ljetnog prijelaznog roka. Dok se na Rujevici igrala utakmica Hrvatske i Belgije (0-2) klupsko rukovodstvo u pozadini je aktivno radilo na rješavanju gorućeg pitanja na golu.

Glavna meta Rijeke je Oliver Zelenika, 33-godišnji čuvar mreže i aktualni kapetan Varaždina, koji već sezonama slovi za jednog od najkonstantnijih i najboljih vratara domaće lige, doznaje Germanijak.

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Na Rujevici ga vide kao idealnu zamjenu za Martina Zlomislića zbog njegovog bogatog iskustva, ali i niza sjajnih obrana kojima je obilježio i prošlu sezonu u dresu Varaždina. Iako posao još uvijek nije službeno zaključen, pregovori se navodno kreću u pozitivnom smjeru.

U slučaju da se posao sa Zelenikom zakomplicira, Rijeka u rukavu ima i alternativnu opciju. Riječ je o srpskom vrataru čiji se identitet službeno krije, no iz kuloara dopiru informacije kako bi se moglo raditi o 22-godišnjem Veljku Iliću, navodi Germanijak. Mladi reprezentativac Srbije trenutačno je član poljskog Widzew Lodza, kamo je prošlog ljeta stigao iz TSC-a za pola milijuna eura, ali je u drugom dijelu sezone izgubio status prvotimca.

Sve ove rošade dio su velikog projekta nove Rijeke. Nakon što je Jakov Puljić potpisao, a pregovori oko Lovre Zvonareka se nastavljaju, dolazak novog vratara trebao bi se poklopiti s povratkom Matjaža Keka na klupu, čiji se službeni potpis očekuje svakog trenutka.