Ivanišević pod istragom zbog sumnje na utaju 1,2 milijuna eura poreza

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver

Proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević i nekadašnji trener Novaka Đokovića nalazi se u ozbiljnom problemu.

Kako prenosi Nacional, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provodi službenu istragu protiv Ivaniševića zbog sumnje da je utajio čak 1,2 milijuna eura poreza.

Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave koju je još u studenome 2024. godine podnijela njegova bivša supruga Tatjana Dragović. Ona je tužiteljstvu dostavila izvatke s njihovog zajedničkog računa u Monaku, na koji su godinama stizale milijunske uplate od njegovih trenerskih angažmana.

Informaciju o postupku službeno je potvrdila Silvia Lončar, glasnogovornica i zamjenica općinske državne odvjetnice Erike Korade.

Čitav slučaj dobio je novi zamah nakon što je Ivanišević prošloga tjedna nepravomoćno izgubio sudski spor koji je sam pokrenuo protiv bivše supruge. Slavni tenisač je tvrdio da mu Tatjana duguje 2,47 milijuna eura sa spomenutog računa u Monaku na ime navodne pozajmice.

Međutim, sud je odbio njegovu tužbu jer je Ivanišević odbio sudskom vještaku dostaviti ključne bankovne izvatke kojima bi potvrdio svoje navode. Za tvrdnje o dugu nije priložio nikakav ugovor niti uvjerljiv dokument, ali je u spis dostavio papire koji su, prema ocjeni Tatjane Dragović i njezinih financijskih vještaka, duboko kompromitirajući i ukazuju na utaju poreza, piše Nacional.

Iz zagrebačkog tužiteljstva su povodom ovog slučaja izdali službeno priopćenje:

“U vezi s Vašim upitom, možemo odgovoriti da Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ima u radu predmet na koji se Vaš upit odnosi. U navedenom predmetu u tijeku je provođenje istrage, koja je u skladu sa zakonskim odredbama tajna. U predmetu je punomoćnica podnositeljice prijave tražila obavijesti o poduzetim radnjama, a o provođenju istrage obaviještena je dopisom od 23. svibnja 2025. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, kao i u svakom drugom predmetu, odluku donosi nakon što se utvrde sve relevantne činjenice i prikupe svi potrebni dokazi dovoljni za zaključak o postojanju osnovane sumnje o počinjenju prijavljenog kaznenog djela ili bilo kojeg drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.”