Hrgović odbio borbu s velikom zvijezdom zbog novca?!

Britanski promotor Frank Warren otkrio je da je Filip Hrgović (33, 19-1) odbio ponudu za borbu protiv 20-godišnjeg Mosesa Itaume (13-0), planiranu za prosinac.

Warren je za talkSPORT izjavio da je Hrgović postavio previsoke financijske zahtjeve, zbog čega se pregovori nisu realizirali.

Hrvoje Sep za SK: Hrgović u karijeri nema pobjedu protiv velikog boksača Hrgović je pobjedom protiv Adeleyea zaradio dobre novce, evo o kojoj svoti se radi

“Postoje dva načina da kažete da se ne želite boriti: ne želim borbu ili želim bilijun funti za nju”, rekao je Warren.

Filip Hrgović, koji je nakon pobjeda nad Joeom Joyceom i Davidom Adeleyeom izrazio želju za obračunom s britanskim talentom Mosesom Itaumom. No, Warren tvrdi da se to zasad neće dogoditi

Itauma je u kolovozu šokirao boksački svijet nokautiravši ekspresno Dilliana Whytea u prvoj rundi, a sada mu Warren traži novog suparnika iz svjetskog “top 10”.

Kao opcije se spominju Lawrence Okolie, Martin Bakole i Jarrell Miller, dok se prati i ishod dvoboja Josepha Parkera i Fabija Wardleyja. Pobjednik tog meča bi mogao postati izazivač za titule Oleksandra Usika 2026. godine.