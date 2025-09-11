Hrgović odbio borbu s velikom zvijezdom zbog novca?!

Britanski promotor Frank Warren otkrio je da je Filip Hrgović (33, 19-1) odbio ponudu za borbu protiv 20-godišnjeg Mosesa Itaume (13-0), planiranu za prosinac.
Warren je za talkSPORT izjavio da je Hrgović postavio previsoke financijske zahtjeve, zbog čega se pregovori nisu realizirali.
“Postoje dva načina da kažete da se ne želite boriti: ne želim borbu ili želim bilijun funti za nju”, rekao je Warren.
Filip Hrgović, koji je nakon pobjeda nad Joeom Joyceom i Davidom Adeleyeom izrazio želju za obračunom s britanskim talentom Mosesom Itaumom. No, Warren tvrdi da se to zasad neće dogoditi
Itauma je u kolovozu šokirao boksački svijet nokautiravši ekspresno Dilliana Whytea u prvoj rundi, a sada mu Warren traži novog suparnika iz svjetskog “top 10”.
Kao opcije se spominju Lawrence Okolie, Martin Bakole i Jarrell Miller, dok se prati i ishod dvoboja Josepha Parkera i Fabija Wardleyja. Pobjednik tog meča bi mogao postati izazivač za titule Oleksandra Usika 2026. godine.
