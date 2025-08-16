Hrgović je pobjedom protiv Adeleyea zaradio dobre novce, evo o kojoj svoti se radi

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver

Najbolji hrvatski boksač ima razloga za veselje.

Hrvatski boksač Filip Hrgović obranio je naslov WBO međunarodnog prvaka u teškoj kategoriji i pobijedivši jednoglasnom odlukom na bodove Britanca Davida Adeleyea u borbi održanoj u Rijadu, iako je od sredine druge runde boksao s velikom posjekotinom na desnom kapku.

No, za ovu se pobjedu Hrgović morao izrazito namučiti i iskoristiti svo svoje iskustvo i taktičku zrelost, uz veliku pomoć svog trenera Abela Sancheza, koji je uspio sanirati ranije spomenutu ozljedu iz druge runde.

Hrvatski boksač ima više razloga za slavlje od samih pojasa. Hrgović je ovom pobjedom zaradio oko 640.000 eura uz postotak od prodaje PPV-a, dok je Adeleyeu kao poraženom, pripao nešto manji ‘dio kolača’. Britanac je inkasirao približno 380.000 eura.

Podsjetimo, borbu je obilježila osma runda borbe. Prvo je Filip Hrgović poslao svog suparnika na pod. Adeleye je pričekao prvih pet sekundu odbrojavanja, a onda nastavio borbu i umalo došao do pobjede. Naime, na ulazu u posljednju minutu runde britanski borac je uspio razbiti Filipov gard i serijom udaraca išao prema nokautu. Kako je Hrgović uspio ostati na nogama, vjerojatno je samo njemu bilo jasno.

No, hrvatski je borac još jednom dokazao da ima čeličnu bradu i dočekao je kraj runde u kojoj je, na kraju, bodovno i povećao prednost zbog odbrojavanja njegovom suparniku. Britanac se u onoj seriji udaraca fizički toliko potrošio, da u preostale dvije runde nije uspio ozbiljnije zaprijetiti Hrgoviću, koji je iskoristio svoju fizičku prednost u većem rasponu ruku i na sve dopuštene načine ga je držao na distanci.