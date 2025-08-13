Hrgović najavio novu borbu: ‘Ovo je šetnja u parku za mene, borio sam se s puno boljima’

Podijeli :

AlanxStanfordx PMI-5694-0072 via Guliver Image

Filip Hrgović (33) 16. kolovoza u Rijadu borit će se protiv Davida Adeleyea (28), što će mu biti prvi nastup nakon travanjske pobjede nad Joeom Joyceom u Engleskoj.

To je bila njegova 18. profesionalna pobjeda, uz jedini poraz od Daniela Duboisa. I ovoga puta suprotstavit će mu se engleski borac, no Hrgović je u razgovoru za Queensberry Promotions poručio da nije posebno uzbuđen zbog tog meča.

“Ovo je šetnja u parku za mene. Odradio sam dobar kamp, sve je dobro i spreman sam boriti se. Vjerujem da sam bolji boksač od njega i da ću ga kazniti unutar ringa, ali sve je moguće, ovo je boks. Vidjet ćemo u subotu što će se dogoditi, spreman sam na sve i poštujem Adeleyea. Dat ću sve od sebe”, rekao je u uvodu pa otkrio da nije iznenađen što je Adeleye prihvatio meč:

“Mora prihvaćati ovakve prilike jer nema dobre pobjede u svom rezimeu. Očito se želi okušati s najboljima i ovo je njegova prilika da dođe do vrha. On vjerojatno misli kako može to napraviti, a na meni je da ga zaustavim.

Hrgović: Nadao sam se da će se Usik umiroviti, a u ring ću opet uz Thompsona

Ja ovo gledam kao još jedan meč. Borio sam se s puno boljim protivnicima, jako dugo sam u boksu i ne vidim ga kao nekog velikog boksača. Ali odradio sam kamp maksimalno dobro, radio sam sve što radim inače i spreman sam na dobru borbu. Jednostavno vjerujem da sam bolji od njega.”

David Adeleye (13-1) posljednji je put boksao iste večeri kad i Hrgović, u sunaslovnoj borbi večeri, kada je kontroverzno svladao Jeamieja “TKV” Tshikevu i osvojio upražnjeni naslov britanskog prvaka u teškoj kategoriji.