Hrgović: Nadao sam se da će se Usik umiroviti, a u ring ću opet uz Thompsona

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge via Guliver

El Animal uskoro će opet u ring.

Hrvatski boksač Filip Hrgović nakon pobjede protiv Joea Joycea u travnju, sada ima novi izazov. Hrgovića čeka dvoboj protiv britanskog teškaša Davida Adeleyea (28), koji ima omjer 14 pobjeda i jedan poraz.

Komentirao je aktualnu situaciju u vrhu teške kategorije, pritom se osvrnuvši na Ukrajinca Oleksandra Usika koji je ranije ovog mjeseca po drugi put u karijeri ujedinio sve svjetske titule.

“Iskreno, nadao sam se da će se Usik povući nakon te borbe i otići kao apsolutni prvak, kao pravi šampion”, rekao je Hrgović za Večernji.

Točan datum meča s Adeleyeom još nije poznat, no očekuje se da će borba biti potvrđena vrlo brzo.

“Nadao sam se da će se Usik umiroviti već nakon ove borbe jer je sve osvojio. No kako sada stvari stoje, on će se još boriti. A kada bi on upraznio naslove u sve četiri svjetske organizacije, onda bi to značilo četiri slobodna pojasa i priliku za mnoge pa tako i za mene”, kaže Hrgović.

El Animal je trenutno drugi po WBO-u, peti po WBC-u, šesti po WBA, a tek 11. po IBF organizaciji, u kojoj je dosad najbolje stajao.

“To mi govori da me ne treba zanimati koji sam na rang-listi jer se jedino broji naslov prvaka. Ljudi imaju različite ciljeve, a mene zanima jedino prvo mjesto. Naravno da sam ponosan na ovo što sam dosad postigao jer nije lako u najtežem sportu na svijetu biti u top 10 teškaša i to uz biznis stranu sporta kakva ona jest.”

Tradicionalno u ring ulazi s pjesmom Marka Perkovića Thompsona “Geni kameni”.

“Pri izlasku iz ringa ostajem uz Gene kamene. Inače, žao mi je što sam već bio u SAD-u kada se održavao taj povijesni Thompsonov koncert, na koji bih svakako išao. To je bio spektakl kakav pratiš jednom u životu. Ono s dronovima bilo je nevjerojatno.”