Delija uoči debija za UFC: ‘Ne znam drugo osim dati sve od sebe i ići po pobjedu’

Bit će to i revanš, jer 2015. u M-1 organizaciji Tybura je slavio nakon što je Delija zadobio težak lom noge. Delija se nakon dugog oporavka probio do vrha i već godinu i pol trenira u Manchesteru s teškaškim UFC prvakom Tomom Aspinallom i vrhunskim timom boraca.

U intervjuu za Sportske novosti istaknuo je da je i više nego spreman dokazati se na najvećoj pozornici:

“Ne volim ništa prepustiti slučaju. Takav sam, uvijek dajem svoj maksimum, volim taj osjećaj kad znam da sam ostavio zadnji atom snage na svakom treningu”, rekao je Delija pa poručio:

Delija se oglasio nakon potpisa za UFC, evo kome se posebno zahvalio

“Ponosan sam na titulu PFL prvaka svijeta, koja nije došla slučajno, nego kao posljedica teškog i kvalitetnog rada. Vjerovao sam u sebe i mislio da ništa manje od toga i ne zaslužujem.

Ovo je iskreno, nimalo prepotentno. Borio sam se i u FNC-u, iako meni u FNC-u nije bilo mjesto, ali odradio sam borbu kako bih upisao još jednu pobjedu i potpisao ugovor s UFC-om. Drugačije ne bih mogao doći do ove borbe.”

Delija je nastavio:

“Imam potrebu i ‘opravdati‘ taj poraz iz 2015., jer i tada sam vjerovao da sam bolji borac od njega. Tybura je trenutačno rangiran kao sedmi borac na svijetu u teškoj kategoriji, što dovoljno govori o njegovoj klasi. Međutim, moj debi u UFC-u već mi je velika motivacija, bez nekih dodatnih želja za osvetom i slično. Kod mene uvijek prevladavaju sportski motivi, koji me tjeraju da budem još bolji.

U toj borbi 2015. dogodila mi se teška ozljeda, nesretan lom noge. Nismo zbog toga ni odmjerili snage, niti se moglo nešto u tom meču vidjeti i zaključiti. Prošlo je puno vremena od tada, punih 10 godina. Sad smo drugi ljudi i drugačiji borci“, rekao je Delija, a onda za kraj poručio:

“Ne znam drugo osim dati sve od sebe i ići po pobjedu.”