Delija otkrio da će se opet boriti u UFC-u: ‘Ponudili su mi borbu u glavnom dijelu programa’

AP Photo/Gregory Payan via Guliver Images

Ante Delija pobjednički je debitirao u UFC-u na događaju u Parizu u borbi protiv Poljaka Marcina Tybure, a sada je stigla nova velika vijest.

Nakon svega dvije minute svoje prve borbe u UFC-u, Delija je nokautirao Poljaka i na najbolji mogući način se predstavio u najpoznatijoj MMA promociji.

Delija je kombinacijom snažnih direkta i krošea uništio Poljaka, nakon što je Tybura pao sudac je zaustavio meč.

Prva je to pobjeda u vodećoj svjetskoj MMA organizaciji nekog hrvatskog borca nakon više od deset godina. Toliko je prošlo otkako je Mirko “Cro Cop” Filipović pobijedio Gabriela Gonzagu na UFC-ovom eventu u Krakowu

Delija je sada pred još većom borbom. Kako je otkrio u razgovoru za Libertas TV, kaže da su ga odmah nakon meča zvali iz UFC-a i ponudili mu da postane dio glavnog programa na jednom od evenata ove godine.

Do kraja godine UFC je zakazao svojih 12 evenata, a uskoro bi Delija trebao i otkriti kada će se boriti.

“Zvali su me već u ponedjeljak i ponudili su mi borbu, čak da budem u glavnom dijelu programa na jednom od evenata, tako da mislim da ću uskoro ponovno u kavez.”