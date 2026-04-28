Trener Nexea nakon velike pobjede: ‘Ovakvo ludilo još nisam doživio’

Do velike pobjede vodio ih je sjajni Tin Lučin s devet golova i pet asistencija, dok su po četiri dodali Aleksandar Bakić i Ivan Barbić. Vrlo dobar bio je i vratar Marcel Jastrzebski s 11 obrana.

Senzacija u Našicama: Sjajni Nexe srušio Duvnjakov Kiel u prvom susretu četvrtfinala Europske lige!

Kod Kiela su se istaknuli Harald Reinkind i Rasmus Ankermann s po pet golova, Veron Načinović zabio je četiri, a Domagoj Duvnjak jedan.

Trener Saša Barišić-Jaman nakon utakmice nije skrivao emocije:

“Rekao sam dečkima da možemo pobijediti Kiel. Ostavili su srce na terenu, koji jesu i koji nisu igrali. O publici ne treba trošiti riječi. U Našicama sam 20 godina, ali ovakvo ludilo još nisam doživio. Cijeli grad i klub, svi su disali kao jedno. Bog nas je nagradio, moramo uživati u trenutku.

Za mene kao trenera nema veće privilegije od toga da sam danas bio na klupi i vodio ekipu. Mogu se nakloniti svima i čestitati”, rekao je.