Senzacija u Našicama: Sjajni Nexe srušio Duvnjakov Kiel u prvom susretu četvrtfinala Europske lige!

U prvom susretu četvrtfinala Europske lige Nexe je u dvorani OŠ kralja Tomislava u Našicama pobijedio njemački THW Kiel s 33-30 (16-13).

Bila je to sasvim sigurno jedna od najvećih pobjeda u povijesti našičkog kluba. Kiel je četiri puta bio prvak Europe, te četiri puta pobjednik ovog natjecanja uz čak 23 titule njemačkog prvaka.

Nexe se vrlo brzo odvojio na početku susreta povevši 5-2, Kiel je tek u 27. minuti izjednačio na 13-13, no Nexe je do kraja prvog dijela zabio tri gola za 16-13 na poluvremenu.

Hrvatska momčad je na otvaranju drugog dijela imala i najvećih +4 (17-13). No, uslijedilo je njemačkih 5-0 za prvo vodstvo na utakmici 18-17. Kiel je vodio i 19-18 i to su bile dvije jedine prednosti gostiju. U završnici susreta Nexe se ponovo odvojio na tri gola razlike (30-27) i uspio je zaključiti susret s +3 (33-30).

Nexe je do pobjede vukao Tin Lučin s devet golova, dok su Aleksandar Bakić i Ivan Barbić zabili po četiri gola. Matko Moslavac, Krešimir Kozina i Aleksandar Cenić postigli su po tri gola, dok je poljski vratar Marcel Jastrzebski imao 11 obrana.

Na drugoj strani Harald Reinkind i Rasmus Ankermann su zabili po pet golova. Hrvatski rukometaš Veron Načinović dodao je četiri gola, a Domagoj Duvnjak jedan gol. Andreas Wolff je sakupio pet obrana.

Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Kielu, s početkom od 20.45 sati.

U preostala tri četvrtfinalna ogleda sastaju se MT Melsungen – Porto, Montpellier – Vardar 1961, te Flensburg-Handewitt – TSV Hannover-Burgdorf.