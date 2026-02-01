Stigla je odluka: Svečanog dočeka rukometaša neće biti!

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti", objavio je HRS.

“Ujedno zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebao biti u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvijek do sada bio slučaj.

Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalu, organizirat ćemo i utakmice kako bismo mogli zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naše reprezentacije.

Za sve zainteresirane, reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata ujutro, a sutra u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković”, dodaje se u priopćenju HRS-a.