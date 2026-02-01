Sjajni Dagur Sigurdsson: Znam da su Hrvati ludi za medaljama, ponosan sam!

Prva izjava izbornika koji je osvojio novu medalju
Islanđan je donio i drugu medalju Hrvatima. Vodio je još jednom sjajno turnir.
“Znam da su Hrvati gladni medalja, a to smo osjetili i tijekom cijelog turnira“, rekao je u prvoj kratkoj reakciji izbornik Dagur Sigurdsson.
A onda je dodao:
“Ovo je izniman rezultat na turniru – mnoge velike reprezentacije ostale su iza nas. Nakon razočaranja u polufinalu uspjeli smo pronaći snagu i vratiti se. Odigrali smo odličnu utakmicu protiv vrlo kvalitetnog suparnika. Većim dijelom susreta kontrolirali smo ritam, natjerali Island da u završnici uđe u veći rizik i iz svega izašli kao pobjednici.”
Onda o Islandu:
“Treći put u dvije godine pobijediti Island nije mala stvar. Oni su također odigrali sjajan turnir i došli do vrlo dobrog rezultata. Možemo raspravljati o tome koliko redovitih sudionika završnice ovaj put nije bilo na posljednjem vikendu, ali to ne umanjuje ono što su naši igrači napravili. Žrtvovali su se za ovu medalju, pokazali karakter i zajedništvo, osobito u trenucima kada se Island vratio u utakmicu.”
Izuzetno smo sretni zbog pobjede, ali imamo i veliko poštovanje prema Islandu. A što je presudilo? Rekao bih – zadnji zvižduk.
