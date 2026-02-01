Islanđanin napao Hrvate: ‘Ta njihova gadost, uvijek isto…’

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island 34:33.
Hrvatska je čak dvaput slavila protiv Islanda na ovom Europskom prvenstvu.
Reprezentativac Islanda Bjarki Mar Elisson nije skrivao razočarenje porazom, ali iznervirali su ga i hrvatski rukometaši.
“Sve je ovo nevjerojatno frustrirajuće! Ne znam je li to stvar mentalne snage ili nečeg drugog. Jednostavno ne zabijamo na početku, a protiv ovakve ekipe ne smiješ si dopustiti da se odvoji. Onda samo počnu igrati tu svoju gadost. Šetaju se i usporavaju igru. Očito ne učimo lekciju. Igrali smo s njima tri puta i uvijek je bilo isto”, rekao je Islanđanin, Bjarki Már Elisson.
