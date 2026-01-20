Hrvatska je rukometna velesila: Ovakav niz nema nijedna reprezentacija

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/TobiasxJorgensenx via Guliver Image

Pobjedom nad Nizozemskom 35:29 u Malmöu hrvatska rukometna reprezentacija praktički je osigurala nastup u glavnoj rundi Europskog prvenstva i nastavila impresivan niz kakav u ovom sustavu natjecanja nema nijedna druga reprezentacija – 12 uzastopnih prolazaka u drugu fazu.

Otkako je 2002. uveden format s glavnom rundom, samo je pet reprezentacija gotovo stalno sudjelovalo u drugom krugu, uz tek povremeni izostanak: Danska, Francuska, Njemačka, Španjolska i Hrvatska. Ipak, Hrvatska se u tom društvu posebno ističe jedinstvenim kontinuitetom.

Naime, hrvatska reprezentacija već 12 prvenstava zaredom uspijeva izboriti plasman dalje, a jedini put kada to nije uspjela bilo je na prvom turniru u ovom formatu, još 2002. godine.

Po trenutačnim nizovima nitko joj nije ni blizu. Švedska je druga s osam uzastopnih prolazaka, što znači da bi joj, čak i uz idealne rezultate, trebale godine da se približi hrvatskom dosegu. Uz to, Hrvatska ima priliku dodatno povećati taj rekord već na idućim europskim prvenstvima.

Pregled aktualnih nizova plasmana u glavnu rundu:

Hrvatska: 12 uzastopnih prolazaka u drugi krug

Švedska: 8 uzastopnih prolazaka u drugi krug

Danska: 4 uzastopna prolaska u drugi krug

Francuska: 4 uzastopna prolaska u drugi krug

Španjolska: 1 (novi niz nakon prekida)