Eriksen se oglasio nakon kolapsa i poslao emotivnu poruku svojim pratiteljima

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/KentxRasmussenx via Guliver Image

Christian Eriksen (34) ponovno je izazvao zabrinutost u nogometnim krugovima nakon što je tijekom nedjeljne prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine pao na travnjak. Susret je odmah zaustavljen, a danski reprezentativac prevezen je u bolnicu radi dodatnih liječničkih pregleda.

Srećom, iskusni veznjak brzo se oporavio te je već sljedećeg dana putem društvenih mreža umirio navijače. Potvrdio je da je otpušten iz bolnice i da se nalazi kod kuće sa svojom obitelji.

Stigle dobre vijesti oko Eriksena: ‘Dobrog je raspoloženja, uskoro bi mogao kući’ VIDEO / Eriksen se ponovno srušio: Danski savez otkrio da je pri svijesti, a scene s kraja utakmice su dirljive

“Želim da znate kako sam bolje i kako sam kod kuće u krugu obitelji. Kao što možete zamisliti, udar ICD-a imao je veliki utjecaj i na mene i na moju obitelj, ali ovo je posve drugačija situacija od one koja se dogodila 2021.

Osjećam se dobro i već sam počeo s oporavkom. Zahvalan sam svim igračima i liječničkom timu koji su bili na terenu na potpori i podršci, a posebnu zahvalnost liječnicima koji su se godinama brinuli o mome srcu. Zahvaljujući njima, moj ICD uređaj je napravio upravo ono što je i trebao učiniti: zaštititi me kada to zatrebam. Moj fokus je sada na oporavku, provođenju vremena s obitelji, odlasku na odmor i igranju nogometa sa svojom djecom”, napisao je na društvenim mrežama Eriksen.

Podsjetimo, danski nogometaš drugi je put tijekom karijere kolabirao za vrijeme utakmice. Prvi put to se dogodilo na Europskom prvenstvu 2021. godine u susretu protiv Finske, kada je doživio srčani zastoj i nekoliko minuta bio u životnoj opasnosti.

Nakon tog događaja ugrađen mu je kardioverter-defibrilator (ICD), uređaj koji je i ovoga puta odigrao važnu ulogu. Prema Eriksenovim riječima, sustav je reagirao upravo onako kako je predviđeno te ga zaštitio u trenutku kada mu je to bilo najpotrebnije.