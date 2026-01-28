Hrvatska je ostala bez ponajboljeg igrača do kraja Eura?

Podijeli :

AP Photo/Brian Inganga via Guliver

Hrvatska večeras igra protiv Mađarske od 18 sati.

Hrvatska će do kraja Europskog prvenstva u rukometu morati igrati bez svog ponajboljeg igrača Zvonimira Srne, čija je ozljeda teže prirode.

Srna je tijekom utakmice sa Slovenijom loše doskočio nakon jednog šuta i počeo šepati. Napustio je igru sa suzama u očima.

Kako doznaje reporter Nove TV i komentator Sport Kluba, Ivan Forjan, Srna je zadobio rupturu zadnje lože i teško je očekivati njegov oporavak tijekom trajanja prvenstva.

“Prema prvim nalazima, ozljeda Zvonimira Srne ne izgleda dobro. Ruptura zadnje lože oko 10 cm i hematom. Ozljeda s kojom se mučio i prije. Najvjerojatnije izgubljen do kraja prvenstva. Čeka se službena objava i potvrda HRS-a. Drži se Zvone”, kaže Forjan.