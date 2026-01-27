Sigurdsson: Ostali smo bez Srne i moramo naći rješenje za to

Podijeli :

Jozo Čabraja / kolektiff

Hrvatski izbornik nastavlja uspješno kormilariti hrvatskim rukometnim bodom

Hrvatska je odigrala jednu pametnu utakmicu, usporili smo Sloveniju i limitirala njihov napad. Pribojavali smo se ovog susreta, no ispostavilo se da za to nije bilo potrebe.

Nakon sjajnog siječnja 2025. godine, čini se da nas Sigurdsson ponovno vodi u borbu za medalje. Islanđanin na klupi Hrvatske podijelio je dojmove nakon krucijalne pobjede protiv Slovenije:

“Teška utakmica, bilo je puno pogrešaka na obje strane. Mi smo odigrali jako dobro, jako dobra podrška navijača kada su igrači izgledali umorni i kao da su izgubili koncentraciju. Bili su tu da ih poguraju. Ostaje nam 22 sata do iduće utakmice i moramo vidjeti u kakvom su stanju igrači. Ostali smo bez Srne i moramo naći rješenje za to.”

Podsjetimo, Zvonimir Srna je početkom drugog poluvremena u suzama napustio igru zbog ozljede koljena, barem se tako činilo. Sudeći prema prvim riječima izbornika, ozljeda očito djeluje prilično ozbiljno.

Sigurdsson je komentirao nastup Mateja Mandića, vratara koji je dobio nagradu za igrača utakmice:

“Matej Mandić je imao dobru energiju na treningu. Svi znamo što on može napraviti. Ja i trener golmana nismo ga samo htjeli vratiti u sastav, već i u prvu postavu. Bio je to jako dobar znak za nas. Nije mi bila namjera naljutiti Mandića. Četiri igrača moraju uvijek na tribine. Moramo puno rotirati i to je teško za neke igrače. Moraju biti spremni kad ih trebam”, zaključio je.

Hrvatska zadnju utakmicu u drugoj fazi Eura igra u srijedu protiv Mađarske u 18 sati.