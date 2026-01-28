EHF uvodi revolucionarnu promjenu na ovom Euru

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/TobiasxJorgensenx via Guliver

Ovaj potez EHF-a će obradovati ljubitelje rukometa.

Na dan kada pada odluka o polufinalistima Europskog rukometnog prvenstva stigla je nova odluka EHF-a.

Naime, EHF uvodi RefCam, kamere koje će na sebi imati suci. Bit će montirane na glavu i pružati gledateljima uvid u pogled koji imaju suci.

Kako navodi EHF, cilj je navijačima ponuditi dublje razumijevanje način na koji suci vode igru, komuniciraju i međusobno djeluju. Uvjereni su da će se podići produkcija sadržaja o Europskom prvenstvu na višu razinu.

RefCam je razvila njemačka tvrtka Riedel Communications i prvi put će se koristiti tijekom polufinala u Herningu u petak 31. siječnja i subotu 1. veljače.

“Približit će navijače akciji više nego ikad prije. Uvođenje RefCama naglašava širu misiju EHF-a da prihvati najsuvremeniju tehnologiju emitiranja i kontinuirano poboljšava iskustvo gledatelja kako u Areni tako i za milijune gledatelja pred malim ekranima”, izvijestio je tajnik EHF-a Martin Hausleitner.