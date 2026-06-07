Bivši trener Dinama o plaći: ‘To je glupo, nemam ni pola tog iznosa’

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Fabio Cannavaro nakon katastrofalne epizode na klupi Dinama preuzeo je reprezentaciju Uzbekistana u trenucima kada je već izborila Svjetsko prvenstvo, a uoči početka natjecanja našao se u manjem sukobu s novinarima.

Talijanski strateg na klupi Uzbekistana živi puno ljepše dane od onih maksimirskih, koje niti on niti navijači Dinama ne pamte gotovo ni po čemu dobrom. Modre je preuzeo nakon iznenadnog otkaza Nenadu Bjelici u posljednjim danima 2024. i na čelu stožera ostao do 0-3 poraza protiv Istre 1961 u ožujku 2025. godine.

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Kratka epizoda u Zagrebu ostavila mu je gorak okus, ali on nije dugo trajao. Već u listopadu iste godine preuzeo je Uzbekistan, koji sada vodi na Svjetsko prvenstvo.

Nedugo prije početka natjecanja i prve utakmice protiv Kolumbije (18. lipnja), Cannavaro se odlučio na neobičan istup u kojem se obrušio na novinare. Sporno mu je bilo spominjanje njegove plaće, koja je, tvrdi, upola manja od spominjana četiri milijuna eura.

“Novinari, pa čak i igrači, nekad izmišljaju glasine bez ikakvog razloga. To je jako glupo. Moja plaća nije četiri milijuna eura, nije ni pola tog iznosa”, rekao je za YouTube kanal Championat.Asia i dodao kako mu odlazak na Mundijal puno znači:

“To mi puno znači. Prošlo je dvadeset godina otkad sam podignuo trofej svjetskog prvaka kao igrač. Sad sam dobio priliku vratiti se na Svjetsko prvenstvo u drugoj ulozi i zbog toga sam odlučio prihvatiti ponudu.”