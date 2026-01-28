Slovenski izbornik: U jednom trenutku su i sudačke odluke bile malo čudne

Podijeli :

xLobecax xIngridxAnderson-Jensenx via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije 29:25.

Hrvatska je slavila protiv izravnog konkurenta Slovenije u očekivano borbenoj i nervoznoj utakmici, kako i priliči kada se sastajemo sa susjedima. Do trijumfa i velike šanse za polufinale, Hrvatska je došla odličnom igrom u obrani u prvom dijelu, a Slovenija je slomljena tek u zadnjih pet minuta.

Lučin je postigao 7 golova, Mandić šest, a Martinović i Glavaš su imali po tri gola, dok je Matej Mandić imao šest obrana, a Kuzmanović četiri, od čega tri u zadnjih pet minuta.

Slovence su predvodili Domen Makuc i Domen Novak s po šest golova.

Utakmicu je komentirao slovenski izbornik Uroš Zorman.

“Znali smo da će to biti muški rukomet, što se vidjelo svih 60 minuta. Kontakta je bilo jako puno. S naše strane bilo je puno tehničkih pogrešaka, zbog čega smo u prvom dijelu i izgubili priključak s njima.

Na poluvremenu smo razgovarali, dogovorili se, a i energija je bila bolja. Sustigli smo ih i imali onaj trenutak kad znaš da ćeš ih dobiti. U tom trenutku bile su i sudačke odluke malo čudne, pobjegli su nam i više nismo našli priključak.

U ovoj rotaciji osjetio nam se izostanak Andraža Makuca, pogotovo jer njegujemo takav stil rukometa. Dečki su odigrali muški, htjeli su, zato im nemam što zamjeriti. Možda nas je kraća klupa malo presjekla, možda bi nam trebalo više rotacija. Uvijek želiš najbolje, ali nekad ispadne kako ispadne. Hrvatska je zasluženo pobijedila”, kazao je Zorman.