VIDEO / Mundijal Specijal: Bh. trener u Njemačkoj: ‘Atmosfera je narušena, Neuer je dio problema’

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Nogometni analitičar Josip Paušić predstavio je Ekvador kao 'dark horsea' Svjetskog prvenstva, upoznajući nas sa specifičnim stilom njihovog 'rockerskog' izbornika i mladim zvijezdama koje će zaigrati kraj Caiceda, Pacha i Hincapieja. S Obalom Bjelokosti upoznao nas je lokalni stručnjak Lawrence Nkede, sve o Curacau saznali smo od od novinara Roberta Hrkača, a o narušenoj atmosferi u Njemačkoj govorio je bh. trener Alemannije Aachen Mersad Selimbegović.

Mersad Selimbegović, trener Alemannije Aachen, dobro je upoznat sa svim zbivanjima u njemačkom nogometu te je informacije iznutra o reprezentaciji Elfa podijelio s Denisom Draganovićem u predstavljanju skupine E u našem Mundijal Specijalu.

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“Njemačka će tempirati formu da bude na vrhuncu u knock-out fazi, jer bi grupu trebali proći bez većih problema, iako atmosfera u taboru nije baš najbolja.”

Manuel Neuer vratio se iz reprezentativne mirovine i time ‘oteo’ jedinicu Hoffenheimovom vrataru Oliveru Baumannu, kojeg je izbornik Julian Nagelsmann ranije proglasio dugoročnim rješenjem. Sve je, kaže Selimbegović, unijelo nemir u njemački tabor.

“Neuer je sigurno najbolji njemački golman, ali je u godinama. U Bayernu je često mijenjan i teško je očekivati da će uspjeti odraditi sve utakmice na Svjetskom prvenstvu, a atmosfera je već narušena samim time što je izbornik već obznanio da je Baumann ‘broj jedan’, što očito više nije. Sve se sada svodi na to da Neuer ostane zdrav, inače će biti problem”, rekao je i otkrio:

“Tu je i Alexander Nübel, Bayernov golman na posudbi u Stuttgartu, a mnogi možda i ne znaju da kemija u Bayernovom vratarskom timu nije štimala pa je to još jedan potencijalno kratak fitilj.”

Selimbegović je govorio i o ogromnom pritiskom pod kojim se nalazi Nagelsmann te koji igrač bi mogao biti najveće iznenađenje u momčadi Elfa, a što su stručnjaci rekli o ostatku skupine E u kojoj Njemačka igra s Obalom Bjelokosti, Curacaom i Ekvadorom, pogledajte u videu.