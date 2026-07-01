U Koprivnici se sutra bira Miss sporta Hrvatske: Deset vrhunskih sportašica u utrci za prestižnu titulu

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Renato Branđolica

Osim nove Miss sporta Hrvatske, bit će izabrane i Miss fotogeničnosti te prva i druga pratilja. Pobjednicu očekuju brojne vrijedne nagrade, među kojima se posebno ističe trogodišnji studij sportskog menadžmenta na Veleučilištu Aspira.

Koprivnica će sutra biti središte hrvatskog ženskog sporta. U Domu mladih, s početkom u 20 sati, održat će se 34. izbor Miss sporta Hrvatske, jedinstvena manifestacija koja već više od tri desetljeća uspješno spaja sport, ljepotu, obrazovanje i promociju zdravog načina života.

Završnu priredbu gledatelji će moći pratiti u izravnom prijenosu na sportskom kanalu Zona sport te putem livestreama na Večernji.hr.

Za prestižnu titulu Miss sporta Hrvatske 2026. natjecat će se deset vrhunskih sportašica koje dolaze iz različitih sportova, a zajedničko im je da iza sebe imaju godine predanog rada, brojna odricanja i zapažene sportske rezultate. Ovogodišnje finalistice su Karla Zrinski (sportsko penjanje), Ena Cvijanović (ples), Lea Topić (ronjenje na dah), Lara-Nika Holjevac Stasiow (ples na šipci), Anna Ćurković (atletika), Nika Uljarević (odbojka), Tiana Dragaš (ples), Lea Turkalj (mažoretkinje), Vasilisa Jakubovskaja (rukomet) i Dora Čolig (atletika).

Naslijedit će aktualnu Miss sporta Hrvatske Larisu Bertović, koja zbog nastupa na Europskom prvenstvu u Francuskoj neće moći prisustvovati završnoj večeri. Krunu novoj pobjednici predat će Ivana Jurković, vrhunska hrvatska veslačica i Miss sporta Hrvatske 2018. godine.

Posljednjih dana finalistice su odradile intenzivne pripreme u Zagrebu. Sudjelovale su na službenom fotografiranju na bazenu Agram Cluba, isprobale sportsku kolekciju brenda Body Feeling, odradile trening u teretani XXL, upoznale se s večernjim haljinama Mistic Exclusive te provele opušteno druženje u Bowling centru Zagreb. Večer uoči finala provele su u Bronze Atelieru, vodećem zagrebačkom studiju za spray tan i dugogodišnjem partneru izbora. Posebnu simboliku nosi činjenica da je vlasnica studija Borna Soldo i sama ponijela titulu Miss sporta Hrvatske 2021. godine.

Publika će finalistice tijekom večeri upoznati kroz četiri izlaska. Prvo će se predstaviti u sportskoj odjeći Body Feeling, zatim u kupaćim kostimima brenda Pletix uz sunčane naočale In Vu, Woodys i Calvin Klein, nakon čega slijedi jedan od najiščekivanijih dijelova programa – talent show. Tijekom 45 sekundi svaka će natjecateljica predstaviti sport kojim se bavi i pokazati dio svojih vještina. Za svečani završetak večeri djevojke će odjenuti elegantne crvene haljine modnog brenda Mistic Exclusive, čija je dizajnerica Mirsada Jureša.

Program će voditi Davor Garić, a glazbeni i plesni dio večeri obogatit će nastupi koprivničke grupe Tragovi, plesača akrobatskog rock’n’rolla i latinoameričkih plesova te studenata Odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever.

Osim nove Miss sporta Hrvatske, bit će izabrane i Miss fotogeničnosti te prva i druga pratilja. Pobjednicu očekuju brojne vrijedne nagrade, među kojima se posebno ističe trogodišnji studij sportskog menadžmenta na Veleučilištu Aspira.

Izbor Miss sporta Hrvatske već 34 godine pokazuje kako je riječ o mnogo više od izbora ljepote. To je manifestacija koja promovira mlade sportašice kao uzore, ističe važnost obrazovanja, zdravog života i sportskih vrijednosti te široj javnosti predstavlja sportove koji često ostaju izvan glavnog medijskog fokusa.

Hoće li novu krunu ponijeti atletičarka, rukometašica, odbojkašica, predstavnica plesnih sportova ili neka druga vrhunska sportašica, doznat ćemo sutra u Koprivnici, kada će jedna od deset iznimnih djevojaka postati novo zaštitno lice hrvatskog ženskog sporta.