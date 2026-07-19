FIFA užasnula navijače: Evo koliko je zapravo trajao pretjerani show na poluvremenu

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AP Photo/Matt Rourke via Guliver

Veliko finale Svjetskog prvenstva na MetLife stadionu u New Jerseyju pretvoreno je u estradni spektakl nalik na Super Bowl.

Zbog grandiozne ceremonije zatvaranja sam početak utakmice kasnio je šest minuta, no pravi šok uslijedio je na odmoru. Šou na poluvremenu trajao je nevjerojatnih 27 minuta i 24 sekunde – punih deset minuta duže od ionako produženih 17 minuta koje je FIFA najavila.

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Američki su domaćini uoči utakmice pripremili pravi protokolarni kaos. Na stadion je helikopterom Marine One stigao američki predsjednik Donald Trump, čije je pojavljivanje u TV prijenosu popraćeno zvižducima. U uvodnom programu nastupili su Post Malone, IShowSpeed, Robbie Williams i Jennifer Hudson, dok je pehar na travnjak donio kvartet predvođen Carlosom Alcarazom i Andrésom Iniestom. Holivudski glumac Tom Cruise održao je prigodni govor o zajedništvu, no nestrpljivi navijači na tribinama potpuno su ga nadglasali pjesmom.

Najveća kontroverza večeri dogodila se na poluvremenu, kada su organizatori izgubili kontrolu nad satnicom i ostavili igrače da se hlade gotovo pola sata. Spektakl je otvorila Madonna u pratnji legendarnih Ronalda i Ronaldinha, a uslijedili su nastupi dirigenta Gustava Dudamela, grupe BTS te Justina Biebera. Cijeli šou spektakularno su zatvorili Shakira i Burna Boy izvedbom službene himne prvenstva “Dai Dai”.

Ipak, logistička mašinerija zakazala je pri micanju masivne pozornice s travnjaka, što je dovelo do nezapamćene stanke u povijesti svjetskih prvenstava i otvorilo pitanje je li FIFA zbog profita trajno narušila sportske standarde.