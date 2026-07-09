Hrvatski futsal prvak saznao protivnike u Ligi prvaka

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Foto: Torpedo Media

U sjedištu UEFA-e u Nyonu održan je ždrijeb preliminarne i glavne runde futsalske Lige prvaka za sezonu 2026./27., a hrvatski prvak MNK Olmissum iz Omiša doznao je svoje suparnike u glavnoj rundi natjecanja.

Olmissum će biti domaćin skupine 3, a na putu prema nokaut fazi čekaju ga branitelj naslova, portugalski Sporting CP iz Lisabona , francuski Etoile Lavalloise i bjeloruska FC Stalica Minsk.

Utakmice glavne runde igraju se od 27. listopada do 1. studenoga 2026., a tri najbolje momčadi iz skupine izborit će plasman u osminu finala UEFA Futsal Lige prvaka.