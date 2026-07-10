Kenijac Wanyonyi oborio svjetski rekord star 27 godina

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AP Photo/Philippe Magoni via Guliver

Kenijac Emmanuel Wanyonyi postavio je novi svjetski rekord na neolimpijskoj utrci, na 1000 metara, tijekom mitinga Dijamantne lige u Monte Carlu.

Wanyonyi, olimpijski i svjetski prvak na 800 metara, postavio je vrijeme 2:11.83 čime je srušio sunarodnjaka Noaha Ngenyja koji je daleke 1999. godine ovu dionicu pretrčao za 2:11.96 na mitingu u talijanskom Rietiju.

Veliki je posao u utrci gdje je 21-godišnji Wanyonyi srušio svjetski rekord obavio Britanac Jake Wightman koji je nabijao žestoki ritam od početka pa skoro do kraja utrke.

Vrlo kvalitetan rezultat ostvarila je i 29-godišnja australska skakačica s motkom Nina Kennedy. Ona je ovog petka preskočila 4.95 metara, što je najbolji svjetski rezultat od 2021. godine do danas. Svoj je dosad najbolji rezultat popravila za četiri centimetra.

Ovim je rezultatom aktualna olimpijska pobjednica došla na peto mjesto ljestvice svih vremena, a svjetski rekord i dalje drži Ruskinja Jelena Isinbajeva koja je 2009. preskočila 5.06 metara.